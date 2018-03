Palmbuschen basteln

19.03.2016, — E-Mail verschicken

NT-OBERENSINGEN (pm). Am morgigen Sonntag feiern die evangelische und katholische Kirchengemeinde in Oberensingen den Gottesdienst zu Palmsonntag gemeinsam. Dazu werden am heutigen Samstag, 19. März, von 14 bis 17 Uhr Palmbuschen im ökumenischen Gemeindehaus K2O, Stuttgarter Straße 91, gebastelt. Alle Kinder sind eingeladen, sich einen dieser traditionellen Palmwedel herzustellen, mit denen die Menschen damals in Jerusalem dem einziehenden Jesus gehuldigt haben. Damit soll dann auch am Sonntag um 10.30 Uhr die Prozession auf den Aichterrassen beginnen, die in die Kirche führt. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Fest im K2O statt mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen und einer Spielstraße mit dem Kinderkirch-Team.