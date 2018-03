Oktoberfest des Musikvereins

02.10.2014

KIRCHHEIM (pm). Am Samstag, 4. Oktober, feiert der Musikverein Lindorf sein drittes Oktoberfest in der Eduard-Mörike-Halle im Rübholz 1 in Kirchheim-Ötlingen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für beste Unterhaltung garantieren der Musikverein Unterlenningen und die Stammkapelle. Karten gibt es im Lindorfer Laden und bei der Metzgerei Frik in Ötlingen. Restkarten, falls vorhanden, sind an der Abendkasse erhältlich.