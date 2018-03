Offene Sprechstunde entfällt

19.06.2017, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Die „Offene Sprechstunde“ der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas Fils-Neckar-Alb kann am Dienstag, 20. Juni wegen einer Mitarbeiterfortbildung nicht angeboten werden. Jeden Dienstag bietet die Psychologische Beratungsstelle in der Werastraße 20 in Nürtingen eine offene Sprechstunde von 16 bis 18 Uhr an. Sie dient Ratsuchenden für dringliche Anfragen oder zu einer ersten Abklärung, welche weiterführenden Hilfen in Frage kommen. Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich, die Beratung ist kostenfrei, es entstehen eventuell Wartezeiten. Für Rückfragen steht das Sekretariat der Beratungsstelle aber gerne unter Telefon (0 70 22) 2 15 80 zur Verfügung.