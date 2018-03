Öffnungszeiten der Galerie

WENDLINGEN (r). „Kunst in der Region“ wird in diesem Jahr von Wendlingen ausgetragen. In der Galerie der Stadt in der Weberstraße 2 zeigen vier Künstler Fotografien. Es sind dies Martin Miroschnitschenko, Ursula Raven, Iris Schlichte und Ali Schüler. Geöffnet ist die Galerie mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Die Galerie bleibt am 24., 25. und am 31. Dezember sowie am 6. Januar geschlossen.