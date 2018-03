Nürtinger Energietage 2015

NÜRTINGEN (pm). Mit zwei Veranstaltungen informieren in diesem Jahr die Nürtinger Energietage über Möglichkeiten der lokalen solaren Energiegewinnung und -speicherung sowie über Möglichkeiten der Energieeinsparung in und rund um das Gebäude. Am heutigen Samstag können Marktbesucher sich vor der Volksbank am Schillerplatz von 8 bis 12.30 Uhr dazu beraten lassen.

Am Donnerstag, 16. April, referieren Kai Damitz von Re-Enco, Nürtingen, und Iris Dettweiler von der Energieagentur des Landkreises Esslingen um 19.30 Uhr im Panoramasaal der Stadthalle K3N zum Thema „Was tun, damit die Sonne reicht?“. Damitz entwirft Energiekonzepte für Gebäude. In seinem Vortrag widmet er sich der solaren Energiegewinnung sowie deren Speicherung vor Ort. Iris Dettweiler ist seit vielen Jahren als unabhängige Energieberaterin für energetische Gebäudesanierung tätig. Einsparpotenziale im Bereich Heizung, Gebäudehülle und Strom werden von ihr vorgestellt, außerdem informiert sie über gesetzliche Rahmenbedingungen und Fördermittel. Begleitend zu den Energietagen findet eine Kühlgeräteausstellung in den Schaufenstern der Volksbank am Schillerplatz statt.

Die Nürtinger Energietage werden von folgenden Partnern getragen: Stiftung Ökowatt Nürtingen, BUND Ortsgruppe Nürtingen, Energieagentur des Landkreises Esslingen, Re-Enco – Strategie für Energie, Stadt Nürtingen, Stadtwerke Nürtingen und Volksbank Kirchheim-Nürtingen.