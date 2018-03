Nostalgische Zugfahrt

03.01.2014

(pm) Am Sonntag, 5. Januar, bieten die Eisenbahnfreunde Zollernbahn eine Dampfzugfahrt unter dem Motto „Neckar-Oberschwaben-Donau-Express“ an. Der Zug verlässt den Stuttgarter Hauptbahnhof um 8.28 Uhr. Ein weiterer Zustieg ist um 8.57 Uhr am Bahnhof Plochingen eingeplant. Über die berühmte Geislinger Steige geht es mit der Schnellzugdampflokomotive 01 150 zunächst nach Amstetten. Über Ulm und Biberach gelangen die Reisenden nach Aulendorf, wobei unterwegs in Bad Schussenried Aufenthalt zum Wasserfassen eingelegt werden muss. Bad Saulgau, Herbertingen, Mengen und Sigmaringen sind weitere Stationen. Es folgt eine Fahrt durchs obere Donautal nach Tuttlingen, von wo es über Rottweil und Horb nach Tübingen geht. Mit Halt in Plochingen liefern die Eisenbahnfreunde die Reisenden dann wieder in Stuttgart ab.