Neue Kurse in Kohlberg

24.01.2014

KOHLBERG (pm). Beim TSV Kohlberg gibt es neue Kurse: Zum einen in Steppaerobic, einem Herz-Kreislauf-Training zu Musik mit Beanspruchung der Bein- und Gesäßmuskulatur. Diese Kurse beginnen am Dienstag, 28. Januar, 20.15 Uhr, oder Donnerstag, 30. Januar, 20.30 Uhr. Jeder dauert zehn Abende, jeweils eine Stunde. Die Grundschritte der Steppaerobic sollten bereits bekannt sein. Kräftigungsübungen, die den Körper formen und schwitzen lassen, gepaart mit Ausdauerelementen aus einfachen Aerobic-Kombis am Anfang der Stunde, bilden das Programm bei der „Fit am Vormittag“-Stunde. Dehnungs- und Entspannungsübungen runden das Trainingsprogramm ab. Beginn des Kurses ist am Freitag, 31. Januar, 9 bis 10 Uhr und er geht über zehn Vormittage. Die Kurse finden in der Turnhalle im Vereinszentrum „Alte Schule“ statt. Die Leitung hat Ellen Schmid. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (0 70 25) 48 34.