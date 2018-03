Naturschutztag des Albvereins

04.11.2015

(pm) Der Schwäbische Albverein veranstaltet am Samstag, 7. November, in der Musikhalle in Ludwigsburg seinen zwölften öffentlichen Naturschutztag. Er steht unter dem Thema „Die Naturschutzstrategie des Landes Baden-Württemberg – und was wir als Schwäbischer Albverein beitragen können“. In Vorträgen soll die Naturschutzstrategie des Landes vorgestellt und Punkte aufgezeigt werden, zu denen der Schwäbische Albverein etwas beitragen kann. Anmeldung und weitere Informationen unter www.albverein.net.