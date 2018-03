Nachwuchs-Musiker gesucht

NECKARTAILFINGEN (pm). Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Alle Interessierten, die gerne ein Instrument lernen oder wechseln wollen und noch unschlüssig sind, welches es sein soll, können sich am Samstag, 8. Juli, zwischen 10 und 12.30 Uhr in der Liebenauschule Neckartailfingen intensiv über das Angebot der musikalischen Bildungseinrichtung informieren. In einem kleinen Eröffnungskonzert um 10 Uhr präsentieren sich alle an der Musikschule angebotenen Instrumente. Anschließend stehen die Lehrerinnen und Lehrer zur Beratung zur Verfügung, dabei können alle Instrumente auch ausführlich ausprobiert und auf Herz und Nieren geprüft werden. Das „MusiCafé“ bietet während des Vormittags Getränke und einen kleinen Imbiss. Weitere Informationen bei der Geschäftsstelle unter Telefon (0 71 27) 3 30 95 oder per Mail unter musikschule@neckartailfingen.net.