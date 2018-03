Nachts Arbeiten an Tälesbahn

NEUFFEN (pm). Von Sonntag, 31. Januar, bis Mittwoch, 3. Februar, werden routinemäßige Arbeiten an der Tälesbahn durchgeführt, die jedoch keine Auswirkungen auf den Fahrplan haben. Entlang der Tälesbahn werden Vegetationsrückschnittarbeiten vorgenommen. Dies, so teilt die WEG mit, sei zur Erhaltung einer sicheren Betriebsabwicklung notwendig. Die Arbeiten finden in den Nächten von Sonntag, 31. Januar, auf Montag, 1. Februar, von Montag 1. Februar, auf Dienstag, 2. Februar, sowie von Dienstag 2. Februar, auf Mittwoch, 3. Februar, jeweils zwischen 21.30 und 4.15 Uhr statt. Die Arbeiten finden außerhalb der Betriebszeiten der Tälesbahn statt. Die Züge der Tälesbahn verkehren an diesen Tagen nach dem gewohnten Fahrplan. Die WEG weist die Anwohner darauf hin, dass es zu eventuellen Unannehmlichkeiten durch diese Arbeiten und zu einem eventuell erhöhten Lärmpegel in den Nächten kommen kann. Infos unter www.weg-bahn.de.