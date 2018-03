Nachdenken und mitmischen

09.03.2018, — E-Mail verschicken

Am Sonntag ist Bahnstadt-Brunch im Nürtinger Jugendhaus

NÜRTINGEN (pm). Kreativ nachdenken und mitmischen heißt es am Sonntag, 11. März, beim Ideenbrunch zur Bahnstadt im JaB-Jugendhaus am Bahnhof. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche, junge Erwachsene und alle, die sich mit dem Jugendhaus verbunden fühlen. Wer sich für den neuen Stadtteil interessiert, der rund um den Bahnhof entstehen soll und sich an dessen Entwicklung beteiligen will, ist im JaB an der richtigen Stelle. Als Dankeschön fürs Mitmachen ist das Buffet um 12 Uhr kostenlos.

Das Stadtplanungs- und Umweltamt informiert über den aktuellen Stand der Planung und das weitere Vorgehen im Stadtentwicklungsprozess. Vertieft werden diese Informationen bei einem Stadtspaziergang durch das Planungsgebiet. Gegen 13.30 Uhr startet die Arbeitsphase, die sich methodisch an Open Space anlehnt und den Schwerpunkt auf die Themen und Interessen der Teilnehmenden legt. Viel kreativer Freiraum, methodische Vielfalt und eine lockere Atmosphäre erwartet alle, die sich aktiv in die Gestaltung ihrer Stadt einbringen möchten. Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr mit einem gemeinsamen Plenum, das die Ergebnisse des Tages zusammenfasst, die in die weiteren Planungsschritte der Stadtentwicklung eingespeist werden. Zeitgleich findet am Sonntag in der Kinderkulturwerkstatt eine Beteiligungsaktion für Kinder und Familien statt.