Museumsführung für Blinde

29.07.2016, — E-Mail verschicken

(la) In der Reihe der öffentlichen Führungen für Menschen mit Behinderung im Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren findet am Samstag, 30. Juli, um 16.30 Uhr eine Führung für blinde und eingeschränkt sehende Menschen statt. An dem etwa einstündigen Rundgang können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam teilnehmen. Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen und bedarf keiner Anmeldung. Fachwerkwände und ausgewählte historische Alltagsgegenstände können mit Händen im wahrsten Sinne des Wortes begriffen werden. Der Geruch und Geschmack vergangener Tage lässt sich beispielsweise im Kräutergarten oder mit getrocknetem Hopfen neu entdecken. Beschreibungen, Erklärungen und Erzählungen der Begleiterin machen das einstige Leben auf der Schwäbischen Alb und im Mittleren Neckarraum anschaulich nachvollziehbar. Die Führungsreihe für Menschen mit Behinderung wird am 27. August mit einer Führung in „Leichter Sprache“ fortgesetzt, am 24. September wird für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine öffentliche Führung angeboten. Informationen gibt es unter Telefon (0 70 25) 9 11 90-90.