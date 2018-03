Mostprämierung im Museum

BEUREN (pm). Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen lädt zur traditionellen Mostprämierung ins Museumsdorf nach Beuren ein. Teilnehmen können alle, die Most selbst hergestellt und eingelagert haben und diesen von den Veranstaltungsteilnehmern kritisch prüfen lassen wollen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich, es steht nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung. Die Mostprämierung mit Mostprobe unter dem Motto „Wer macht den besten Most?“ findet am Samstag, 7. April, um 17 Uhr im Freilichtmuseum statt. Begleitet wird sie vom Obst- und Gartenbauverein Beuren zusammen mit dem Freilichtmuseum. Bei der Veranstaltung im barrierefrei zugänglichen Hopfensaal des Haus aus Öschelbronn werden auch Tipps und Kniffe zur Erzeugung eines guten Mostes ausgetauscht. Zugelassen sind zur Mostprämierung im Freilichtmuseum Beuren neben sortenrein vergorenen Erzeugnissen auch Mischungen und außergewöhnliche Kreationen. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, zwei Liter des eigenen Mostes abgefüllt in zwei grüne Ein-Liter-Flaschen zur Probe mitzubringen. Weitere Proben des gleichen Teilnehmers sind nicht zugelassen. Die drei besten Erzeugnisse werden prämiert. Die Teilnehmer, die gleichzeitig die Jury bilden, prüfen Klarheit, Farbe und Geschmack der Proben. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestplatzierten Mostgetränke dieser Prämierung für die schwäbische Mostmeisterschaft qualifizieren, die 2018 zum zweiten Mal vom Schwäbischen Streuobstparadies ausgerichtet wird. Die Anmeldung zur Mostprobe mit Mostprämierung ist unter Telefon (0 70 25) 91 19 00, per E-Mail an info@freilichtmuseum-beuren.de oder unter www.freilichtmuseumbeuren.de möglich.