Modellbahnbörse in Kohlberg

KOHLBERG (pm). Zum zehnten Mal startet der Arbeitskreis Kelter mit einer Modellbahnbörse in das neue Jahr. Am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Januar, fahren wieder die kleinen Züge in der Jusihalle. Die besondere Attraktion ist eine große Modulanlage, die von den Modellbahnfreunden aus Sulmtal aufgebaut wird. Die Jubiläumsbörse bietet an zwei Tagen ein jeweils unterschiedliches Programm. Am Samstag ist die Jusihalle von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit gibt es ein spezielles Angebot für Familien und Kinder. Dazu zählt ein Wettbewerb beim Rangieren auf einer eigens dazu aufgebauten Modellbahn. Wer sich gestalterisch betätigen möchte, hat beim Bemalen eines Märklin-Wagens die Gelegenheit, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Ein Geschicklichkeitsspiel rundet das Angebot zum Mitmachen ab. Zusätzlich gibt es an beiden Tagen eine Tombola. Am Sonntag findet dann von 11 bis 16 Uhr die Modellbahnbörse mit vielen Ausstellern statt. Der Erlös der Veranstaltung ist für die Renovierung der Kohlberger Kelter bestimmt.