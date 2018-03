Männerkonzert im Quadrium

WERNAU (pm). Am Samstag, 10. März, 19.30 Uhr, veranstaltet der Männerchor „Mann o Mann“ des Wernauer Gesangvereins Cäcilia ein Konzert in der Wernauer Stadthalle im Quadrium. Drei Männerchöre, die in verschiedenen Städten zuhause sind, aber denselben Namen tragen, gestalten unter dem Motto „Mann o Mann3“ ein Konzert. Als da sind „Mann oh Mann“ aus Willsbach bei Heilbronn, aus Giengen an der Brenz und aus Wernau. Das Repertoire führt über die Neue Deutsche Welle und Hits der 80er und 90er Jahre hin zu modernen Chorballaden, die teilweise fünfstimmig und a capella gesungen werden. Karten gibt es im Vorverkauf bei Metzgerei Baur in Wernau sowie bei den Sängern des Gesangverein Cäcilia Wernau.