Letzte Tageswanderung

25.10.2012, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (pl). Der Schwäbische Albverein Unterboihingen macht am Sonntag, 28. September, die letzte Tageswanderung dieses Jahres um Esslingen. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an der S-Bahnhaltestelle in Wendlingen. Von Esslingen führt der Weg über die Katharinenlinde, den Kernenturm, Kappelberg, Rotenberg bis nach Obertürkheim. Auf dem Weg kann dann die Aussicht in das Neckartal und in die Umgebung genossen werden. Eine Einkehr ist vorgesehen. Reine Gehzeit viereinhalb Stunden. Die Wanderführerinnen Christine Kaiser und Renate Aldinger laden alle Wanderfreunde und Gäste ein, mitzugehen.