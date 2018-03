Lesung: Tod am Bärensee

FRICKENHAUSEN (pm). Morgen, Mittwoch, 28. Februar, 19 Uhr, liest die in Beuren lebende Autorin Martina Fiess auf Einladung des Seniorenforums und der Bücherei Frickenhausen sowie der Volkshochschule aus ihrem aktuellen Roman „Tod am Bärensee“. Die Veranstaltung findet in der Altenbegegnungsstätte, Mittlere Straße 3 in Frickenhausen, statt. „Tod am Bärensee“ ist ein amüsanter, temporeicher Roman über die Schattenseiten des Immobilienbooms. Die Handlung ist hauptsächlich in Stuttgart angesiedelt. Nach der Pause, in der es die Gelegenheit gibt, mit der Autorin ins Gespräch zu kommen, liest Martina Fiess aus ihrem Kurzkrimi „Liebestod auf der Burg Teck“. Karten sind im Vorverkauf bei der Kreissparkasse und der VR-Bank in Frickenhausen, Linsenhofen und Beuren, der Bücherei und VHS-Frickenhausen sowie an der Abendkasse erhältlich.