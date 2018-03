Lefino-Zusatzkurs

KÖNGEN (pm). Die Familienbildungsarbeit Köngen bietet für die Geburtsmonate zweite Novemberhälfte/Dezember 2017/erste Hälfte Januar 2018 ab Donnerstag, 22. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr einen Lefino-Zusatzkurs an. Es handelt sich dabei um ein Bewegungs- und Spielprogramm für Säuglinge, das Familien im ersten Lebensjahr ihres Kindes begleitet und Grundlagen vermittelt, was ihr Baby benötigt und was Eltern für ihr eigenes Wohlergehen brauchen. Der Kurs steht unter der Leitung von Sabrina Kubik und findet in den Fba-Räumen, Kiesweg 10, Anbau an die Eintrachthalle statt. Anmeldungen unter Telefon (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.