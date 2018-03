Klettern für Kinder

LENNINGEN-SCHOPFLOCH (naz). Am Freitag, 21. August, 9.30 bis 15.30 Uhr, bietet das Naturschutzzentrum Schopfloch in Zusammenarbeit mit der Bergwacht Stuttgart einen Tag für Kinder an, die gerne das Klettern im Fels ausprobieren wollen. Vom Naturschutzzentrum aus geht es zu Fuß zum Haus des Deutschen Alpenvereins, wo es eine Mittagsrast gibt. Nach einer kurzen Einführung über die Aufgaben der Bergwacht und darüber, worauf man in der Natur achten sollte, geht es zum Klettern. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, das Klettern unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren. Wichtig ist auch, auf den Schutz seltener Tiere und Pflanzen zu achten. Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0 70 26) 9 50 12-0 oder per E-Mail unter info@naturschutzzentrum-schopfloch.de erforderlich. Hier oder im Internet unter www.naturschutzzentren-bw.de gibt es Infos zur Veranstaltung.