Kinderfahrzeuge und Fahrräder

08.03.2018

AICHTAL (pm). Der Ortsverein Aichtal-Neckartal von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet am Samstag, 17. März, in der Festhalle in Aich eine Kinderfahrzeug- und Fahrradbörse. Von 10 bis 12 Uhr werden Fahrzeuge und Zubehör angenommen. Von 13 bis 15 Uhr können „neue Gebrauchte“ günstig erworben werden. Probefahrten können vor der Halle gemacht werden. Von 15 bis 16 Uhr wird dann mit den vormaligen Besitzern abgerechnet und werden nicht verkaufte Räder, Fahrzeuge und Zubehör an die Besitzer zurückgegeben. Alte Räder, die nicht verkauft werden oder gleich von ihren Besitzern gespendet werden, gehen an den Runden Tisch Flüchtlingsarbeit Aichtal und an die Initiative „Fahrräder für Afrika“.