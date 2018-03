Kaufen im Internet

WENDLINGEN (pm). Das Internet ist unter anderem auch ein weltweiter Marktplatz, auf dem jeder Dinge kaufen und auch verkaufen kann. Die Mentoren des PC-Treff 55 Plus erläutern in ihrem Vortrag am Dienstag, 27. Februar, 15 Uhr, im Kleinen Saal des Treffpunktes Stadtmitte, was eBay und viele andere Onlineanbieter eigentlich sind und wie man Dinge finden und kaufen oder ersteigern kann. Das Kaufen im Internet ist kein Hexenwerk und macht Spaß. Wie man dabei vorgehen sollte und was zu beachten ist, darauf wird speziell eingegangen. Der Eintritt ist frei.