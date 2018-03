Jubiläumsgala des TVU

WENDLINGEN (pm). Am Samstag, 28. Oktober, findet in der Sporthalle Am Berg die Jubiläumsgala des Turnvereins Unterboihingen statt. Mit einem Sektempfang geht es ab 18.30 Uhr los. Es besteht nochmals die Möglichkeit, die Entwicklung der Abteilungen des TV Unterboihingen, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben, an Schautafeln anzusehen. Um 19.30 Uhr beginnt das sportliche Showprogramm, zusammengestellt von Gruppen der eigenen Abteilungen und von Gästen. Turnen und Rope Skipping stehen dabei im Fokus. Auch Vereine aus dem Turngau Neckar-Teck sind vertreten. Sie zeigen Hip-Hop, Cheerleading, Jazz, Modern Dance und anderes. Durch den Abend wird sie Siegfried Lutz führen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle des TVU, im Clubheim am Sportplatz und im Buchladen im Langhaus.