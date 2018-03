Jongliershow in Aich

04.04.2015

AICHTAL-AICH (pm). Am Sonntag, 5. April, 20 Uhr, findet in der Festhalle in Aich eine internationale Jongliershow statt. Die Akteure, die seit Freitag, 3. April auf dem Sportgelände trainierten, werden dann ihre beeindruckende Kunst dem Publikum präsentieren. Die Jonglierconvention findet bereits zum zehnten Mal statt, allerdings die vergangenen neun Mal in Nürtingen, dieses Jahr das erste Mal in Aich. Karten gibt es noch in der Post in Grötzingen, in der Bücherscheune in Aich, im Zirkel in Neuenhaus und an der Abendkasse.