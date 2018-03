Interessante Briefmarkensammlungen in der Stadt

Wettbewerbsausstellung „SÜDWEST-Nürtingen 2014“ bietet am Wochenende viele seltene Exponate in der Mörikehalle

NÜRTINGEN (ga). Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens richtet der Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen/Neckar die Rang-zwei-Wettbewerbsausstellung „SÜDWEST-Nürtingen 2014“ aus, zu der zahlreiche Besucher aus nah und fern erwartet werden. Unter den vielen hochkarätigen Sammlungen, die zu sehen sein werden und sich dem Urteil der gestrengen Juroren stellen, dürfen einige herausgehoben werden, die für das Nürtinger Publikum von besonderem Interesse sind. Es handelt sich um Sammlungen zu den Themen „Ganzsachen – Streifzug durch das Königreich Württemberg“, „Zeppelinpost“, „Deutsche und Tschechen in Böhmen-Mähren“, „Französische Zone – Notmaßnahmen und Stempel 1945–49“ und, außerhalb des Wettbewerbs, eine Ansichtskartensammlung von Nürtingen und Umgebung.

Für Frankreich-Freunde gibt es einige Exponate „en français“ zu sehen. Dass die Phantasie und die Bandbreite der Sammler keine Grenzen kennen, zeigt eine Zusammenstellung von Ansichtskarten mit Damenfrisuren der Jahre um 1900. Bei der Jugend dürften thematische Sammlungen Interesse finden, so zum Beispiel „Pflanzenfressende Dinosaurier“, „Großkatzen – die Jäger der Wildnis“, „Flugzeuge – ein Traum wird wahr“ und „Der Wettlauf zum Mond“.

Für die Besucher wird auch eine Button-Maschine zur Verfügung stehen, an welcher eine Ansteckplakette mit dem Motiv der eigenen Wahl gedruckt werden kann. Dann bieten die Briefmarkenfreunde in der Ausstellung eine Auswahl philatelistischen Materials an, darunter Schmuckumschläge mit malerischen Nürtinger Motiven und eine individuelle Briefmarke, die auf das Vereinsjubiläum hinweist. Während der gesamten Zeit ist ein Sonderpostamt in der Ausstellung installiert und bietet seine Dienste an. Hier werden auch zwei Sonderstempel geführt, ebenfalls mit Nürtinger Motiven.

Der Verein der Briefmarkenfreunde lädt zum Besuch der Ausstellung ein, am besten mit der gesamten Familie. Sie findet vom 3. bis 5. Oktober in der Mörike-Halle statt. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 13 bis 17 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins www.vdb-nuertingen.de.