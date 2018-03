Info zum Hölderlin-Gymnasium

07.03.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Interessierten Schülern der 4. Grundschulklasse und deren Eltern bietet das Hölderlin-Gymnasium die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen und sich über Profile, Sprachenfolge und anderes Wissenswerte zu informieren. Hierzu findet am Freitag, 9. März für Besucher von den Grundschulen Nürtingen, Wolfschlugen, Neckarhausen, Neckartailfingen, Oberensingen, Raidwangen, Reudern und Zizishausen eine Informationsveranstaltung statt. Am Freitag, 16. März sind Besucher der Grundschulen Großbettlingen, Neuffen, Frickenhausen, Kohlberg, Linsenhofen, Tischardt, Beuren, Erkenbrechtsweiler, Aich, Grötzingen und Neuenhaus willkommen. An beiden Tagen beginnen die Veranstaltungen um 15.30 Uhr in der Aula. Schüler, Lehrer und Eltern gestalten diesen Nachmittag mit und stehen für Fragen zur Verfügung. Über den bilingualen Zug Englisch, das Musikprofil sowie über eine mögliche Teilnahme an der Ganztagesbetreuung wird an diesem Tag zusätzlich informiert. Die Kinder können von zu Hause aus online für die Aufnahme angemeldet werden. Damit können die Anmeldeformalitäten beschleunigt werden. Für die Online-Voranmeldung wird ab Samstag, 10., bis einschließlich Sonntag, 18. März, unter www.hoegy.de ein Link eingerichtet.