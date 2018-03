Info über inklusives Wohnen

NÜRTINGEN (pm). Die WIN eG i.G. (Wohnen Inklusiv Nürtingen, Genossenschaft in Gründung) wird ein entsprechendes Leuchtturmprojekt für Inklusives Mehrgenerationen-Wohnen – nach dem Vorbild des bundesweit ersten Pilotprojektes VAUBANaise (www.vaubanaise.de) – in Nürtingen realisieren. Dabei geht es um das Zusammenleben von Menschen in unterschiedlichem Lebensalter mit verschiedensten Bedürfnissen. Dazu findet eine Informationsveranstaltung am 22. Februar um 18 Uhr im Saal des Bürgertreffs in Nürtingen statt.