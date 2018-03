Im Märzenmarktfieber

02.03.2018

KIRCHHEIM (pm). Am 4. März öffnen die Kirchheimer Geschäfte für den ersten verkaufsoffenen Sonntag 2018. Von 12.30 bis 17.30 Uhr bietet sich die Gelegenheit, in den Einzelhandelsgeschäften zu bummeln oder einfach die Atmosphäre in der Stadt zu genießen. Auch Händler des Kirchheimer Wochenmarktes sind an diesem Tag wieder mit von der Partie und bieten am Marktbrunnen und auf dem Marktplatz verschiedene Produkte zum Verkauf. Auf dem Ziegelwasen startet bereits ab Freitag, 2. März, ab 13 Uhr ein großer Vergnügungspark, der bis Montag, 5. März ein vielfältiges Angebot an Volksfest-Attraktionen bietet. Neben den Einkaufsmöglichkeiten bietet es sich auch an, einen kleinen Abstecher ins Museum im Kornhaus zu machen. Dort gibt es die Ausstellung „Knots“ von Alex Chinneck zu entdecken.

Der Vergnügungspark schließt seine Pforten am Montagabend mit einem großen Feuerwerk um 20 Uhr. Am Samstag um 13 Uhr wird auf dem Volksfest ein ökumenischer Gottesdienst in besonderer Atmosphäre gefeiert: unter dem Dach des Autoscooters.