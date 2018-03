Im Dialog mit Flüchtlingen

UNTERENSINGEN (pm). Im Juni fand der erste Flüchtlingsdialog mit den Anwohnern der Unterkunft in der Bachstraße statt. Am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr gibt es den zweiten Flüchtlingsdialog im Bürgertreff in der Austraße 40. Diesmal sind alle Unterensinger einladen, sich zu beteiligen und in den Dialog mit und über Flüchtlinge zu kommen. Angesprochen sind alle, die sich dafür interessieren wie Unterensingen gestaltet werden kann, um gut miteinander zu leben. Wer seine Erfahrungen mit Flüchtlingen mitteilen möchte, kann das auch schriftlich vorab in wenigen Sätzen tun. Am Abend sollen gemeinsam Ideen gesammelt und Konzepte entwickelt werden, wie ein gutes Miteinander gelingt. Die Moderatorion übernimmt Andreas Beier aus Nürtingen. Anmeldung unter akasylue@web.de oder Telefon (0 70 22) 6 19 65.