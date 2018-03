Ideenwerkstatt für Kinder

10.03.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Rund um den Bahnhof Nürtingen entsteht ein neuer Stadtteil, die sogenannte „Bahnstadt“. Der Busbahnhof, die vielen Parkplätze am Bahnhof, das JAB – nichts wird bleiben, wie es war. Am Sonntag, 11. März, von 11 bis 15 Uhr lädt die Kinder-Kultur-Werkstatt deshalb Kinder und ihre Familien zu einer Planungswerkstatt „östliche Bahnstadt“ ein, in der besonders auch das Umfeld der Kinder-Kultur-Werkstatt näher betrachtet werden soll: Was wird sich für die KiKuWe ändern? Wie können wir noch am Bach spielen? Wie kann der Platz vor der Seegrasspinnerei aussehen? Wie soll ein Spielplatz aussehen? Wo ist das Grün zu finden? Was wünschen wir uns für die Plätze und Ecken, die neu gestaltet werden sollen, wofür sollen sie taugen: zum Klettern, Spielen, Inliner fahren, Verstecken, Toben?

Gegen 13 Uhr gibt es einen Besichtigungsspaziergang mit dem Planungsamt der Stadt Nürtingen. Die Ergebnisse des Tages fließen bei den Bürgerworkshops zur Bahnstadtplanung am 14. März als Impulse mit ein.

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Kinder-Kultur-Werkstatt hofft auf viele Kinder, die ihre Ideen und Vorstellungen einbringen.