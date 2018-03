Hilfe Pubertät!

KÖNGEN (pm). In Kooperation mit der Ortsbücherei Köngen bietet die Familienbildungsarbeit Köngen am Mittwoch, 7. März, von 20 bis 22 Uhr einen Abend mit dem Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Dr. Hartmut Horn, zum Thema Pubertät an. Der Abend findet in der Ortsbücherei, Zehntscheuer, Kiesweg 5 in Köngen statt. Anmeldungen unter der Telefonnummer (0 70 24) 86 87 89 der E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.