Heute über Lage im Nahen Osten

18.07.2014, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Heute, Freitag, 18. Juli, ist um 19 Uhr in der Aula des Robert-Bosch-Gymnasiums in Wendlingen der langjährige Auslandskorrespondent und Nahost-Experte Jörg Armbruster im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Talk am RBG“ mit dem Titel „Bürgerkrieg, Terror, neue Diktatur? – Steht der Nahe Osten am Abgrund?“ zu Gast. Jörg Armbruster wird in einem Podiumsgespräch zur Lage in Syrien, dem Irak und Ägypten Stellung nehmen. Danach wird er für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Das RBG lädt zu diesem vom Förderverein der Schule gesponserten Vortrag ein. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung mit Jörg Armbruster findet parallel zum Besuch von ägyptischen Schülern und einem Lehrer der „Deutschen-Evangelischen-Oberschule Kairo“ am Robert-Bosch-Gymnasium im Rahmen der Ägypten-Patenschaft der Schule statt.

Jörg Armbruster leitete über mehrere Jahre das Studio „Naher und Mittlerer Osten“ der ARD in Kairo und erlebte so den „Arabischen Frühling“ in Ägypten mit. Unter anderem meldete er am 11. Februar 2013 den Rücktritt von Hosni Mubarak live in der ARD. Während Recherchen zu seinem Film „Der neue Nahe Osten“ wurde Armbruster in Syrien schwer verwundet, konnte sich aber inzwischen wieder erholen. Sein Film wurde im Frühjahr dieses Jahres in der ARD gezeigt. Für seine herausragenden journalistischen Leistungen erhielt er unter anderem 2013 den renommierten „Hans-Joachim-Friedrichs-Preis“.