Heute „Monsieur Claude“

12.03.2018

NÜRTINGEN (nt). Mit über 20 Millionen Zuschauern, darunter fast vier Millionen in Deutschland, gehört der Film „Monsieur Claude und seine Töchter“ von Philippe de Chauveron und Guy Laurent aus dem Jahr 2014 zu den erfolgreichsten Komödien des französischen Kinos. Stefan Zimmermann präsentiert in dieser Spielzeit mit dem Münchner Theater a.gon eine Adaptation für die Bühne, die heute, Montag, um 20 Uhr im Rahmen der städtischen Theaterreihe in der Stadthalle K3N zu sehen ist. Karten sind im Vorverkauf beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, und an der Abendkasse erhältlich.