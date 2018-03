Heute Jungentag in der Kikuwe

NÜRTINGEN (pm). Am heutigen Freitag findet von 14 bis 18 Uhr ein Jungentag in der Kinderkulturwerkstatt in der Seegrasspinnerei statt. Alle Jungs ab sechs Jahren aus Nürtingen und Umgebung haben dort die Möglichkeit, die verschiedenen Angebote einmal „unter sich“ zu nutzen. Falls das Wetter mitspielt, wird im Hof der Kikuwe eine Freiluftküche aufgebaut. Was die Besucher dann kochen, backen oder grillen, wird an Ort und Stelle entschieden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.