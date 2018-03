Heute „Die Glasmenagiere“

26.02.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Drei Generationen der Thalbach-Familie sind an dieser Inszenierung der „Glasmenagerie“ von Tennessee Williams beteiligt: Unter der Regie von Katharina Thalbach spielen ihre Tochter Anna und ihre Enkelin Nellie auch im Stück Mutter und Tochter. Heute, Montag, 26. Februar, 20 Uhr, gastiert die Inszenierung des Theaters am Kurfürstendamm, die in Berlin und auf Tournee in ganz Deutschland für Aufsehen sorgt, im Rahmen des städtischen Theaterabonnements im Großen Saal der Stadthalle K3N. Karten sind im Vorverkauf beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, und an der Abendkasse erhältlich.