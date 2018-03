Heute Café International

NÜRTINGEN (pm). Heute, Dienstag, ist in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Kultur-Kantine der Alten Seegrasspinnerei in der Plochinger Straße wieder Café International. Neue Nachbarn und Alteingesessene, Bedürftige und Schenkende sind eingeladen, sich bei Kaffee und Tee auszutauschen. Kuchenspenden sind willkommen. Auch Kleider für Frauen, Kinder und Männer in geringen Mengen können mitgebracht werden. Gastkinder haben die Möglichkeit, in der Kinderkulturwerkstatt (KiKuWe) zu experimentieren. Es wird auch wieder eine Ansprechperson von Karibuni anwesend sein. Das Café wird organisiert von der Flüchtlingsinitiative K4 und ist offen für alle.