Halbtagsausflug nach Bad Urach

01.10.2014

OBERBOIHINGEN (pm). Die SAV-Ortsgruppe Oberboihingen lädt zum Halbtagsausflug nach Bad Urach am Freitag, 3. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am alten Schulhaus in Oberboihingen. In Fahrgemeinschaften geht es zum Parkplatz am Busbahnhof Bad Urach. Um 11.45 Uhr beginnt die Führung im Schloss. Bad Urach liegt, umgeben von Hangbuchenwäldern, eingebettet im oberen Ermstal. Als ehemalige Residenzstadt der Grafen von Württemberg besticht es durch seine noch überall sichtbare Geschichte. Bad Urach präsentiert sich heute als Kleinod württembergischen Fachwerkbaus. Ende wird gegen 16 Uhr sein, einschließlich einer Kaffeepause. Abschluss ist im Albvereinsheim Oberboihingen. Für die Schlossbesichtigung wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Auf rege Beteiligung freut sich Wanderführerin Gisela Mendl, Telefon (0 70 22) 6 52 61.