Gottesdienst zur Firmeröffnung

25.01.2014

NÜRTINGEN (pm). In St. Johannes wird am Sonntag, 26. Januar, 19 Uhr, mit einem abendlichen Jugendgottesdienst die Firmvorbereitung eröffnet. Von Sonntag an werden katholische Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren wöchentlich in Gruppenstunden und zu verschiedenen Veranstaltungen an Wochenenden und Abenden unter der Woche auf das vorbereitet, was Christen bewegt. Die abendliche Eucharistiefeier wird musikalisch vom Jungen Chor mitgestaltet.