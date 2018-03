Gottesdienst im Grünen

28.06.2013, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Am Sonntag 30. Juni, findet ein Gottesdienst im Grünen auf der Heidehau statt. Von Neckarhausen aus, ab 10.15 am Edith-Stein-Haus, oder ab dem ökumenischen Gemeindehaus K2O in Oberensingen um 9.30 Uhr führt der Weg in die schöne Waldlichtung, in der die katholische Gemeinde St. Johannes mit Pfarrer Schwer zur Gottesdienstfeier einlädt. Auf dem Weg wird mehrmals eine Statio gehalten, bei der das Thema des Gottesdienstes – europäische Glaubenszeugen – schon mal aufleuchtet. Im Anschluss an den Gottesdienst hat jeder die Möglichkeit, mitgebrachtes Grillgut zu grillen. Für Getränke sorgt der Ortsausschuss des Gemeindeteils Neckarhausen als Veranstalter des Gottesdienstes im Grünen. Alle Wanderfreudigen sind eingeladen. Im Bedarfsfall steht auch ein Fahrdienst bereit.