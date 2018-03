Glutenfrei schlemmen

27.02.2018, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Am Mittwoch, 7. März, bietet die Familienbildungsarbeit Köngen von 18 bis 22 Uhr einen Kochkurs zur glutenfreien Küche an. Nicht nur bei Glutenunverträglichkeit, sondern auch bei anderen Erkrankungen wird eine glutenfreie Küche empfohlen und in der vegetarischen Küche sind besonders die „Inka-Getreide“ ein wichtiger Beitrag zur Versorgung mit hochwertigem Eiweiß. Wer es etwas regionaler mag, kann aus Kastanien und Buchweizen so manche Gaumenfreude zubereiten. Anmeldeschluss: Freitag, 2. März. Der Kurs mit Bianca Jagasich findet in der Küche der Mörikeschule, Kiesweg 44, statt. Anmeldungen unter der Telefonnummer (0 70 24) 86 87 89.