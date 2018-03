Gläserne Produktion

KÖNGEN (pm). Im Rahmen der landesweiten Aktion „Gläserne Produktion“ öffnen auch jetzt wieder landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt ihre Türen für Verbraucher, die sich vor der Haustür aus erster Hand informieren wollen. Den Anfang macht am Sonntag, 27. April, die Gärtnerei Schmauk in Köngen, Denkendorfer Straße 80. Sie lädt von 10 bis 17 Uhr ein zu einer offenen Gärtnerei und einem Aktionstag. Iris und Hansjörg Schmauk gewähren einen Blick hinter die Kulissen ihre Produktionsbetriebes in Köngen. In den Gewächshäusern stehen Zehntausende von Beet- und Balkonpflanzen für die bevorstehende Saison bereit. Daneben werden das Gemüsejungpflanzen-Sortiment „La Selection du Chef“ sowie die „Pflanze des Jahres“ vorgestellt und über die Vielfalt von Küchen- und Gewürzkräutern informiert. Der Förderverein Seniorenzentrum sorgt für die Bewirtung. Außerdem gibt es ein buntes Kinderprogramm.