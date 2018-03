Gemeinderatssitzung

NECKARTAILFINGEN (pm). Zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses ist die Einwohnerschaft einladen. Auf der Tagesordnung stehen: Bürgerfragestunde; Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung; Ausscheiden von Dr. Moskaliuk aus dem Gemeinderat; Nachrücken von Jeannette Schach in den Gemeinderat – Feststellungen der Eintrittsvoraussetzungen und Verpflichtung; Vermietung der Aula in der Liebenauschule an den TSV Neckartailfingen; Unterkunft für Asylbewerber; Antrag des Musikvereins Neckartailfingen auf Bezuschussung der Ausbildung in der Musikschule Neckartailfingen; Organisation des Kinderfests; Verschiedenes und Bekanntgaben.