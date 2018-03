Gemeinderat tagt

12.03.2018, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (pm). Am Mittwoch, 14. März, 19 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung: Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Nürtingen, hier: „Bergäcker III“ in Nürtingen, Aufstellungsbeschluss; Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Nürtingen, hier: „Schul- und Sportbereich Warnenberg“ in Oberboihingen, Aufstellungsbeschluss; Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Nürtingen, hier: „Rammert II“ in Großbettlingen, Aufstellungsbeschluss; Vergabe von Bauarbeiten zur Straßenraumgestaltung im Rahmen der Ortskernsanierung II/Stadtumbau West; Einrichtung der Datenzentrale ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS (Region Stuttgart), KIRU (Reutlingen) und KIVBF (Baden-Franken) zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT am 1. Juli, hier: Sachdarstellung; Bausachen.