Gedenkstunde für Naziopfer

20.01.2016

ESSLINGEN (pm). Am Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr, laden der Esslinger Verein „Denk-Zeichen“, das Evangelische Bildungswerk im Landkreis Esslingen, die Katholische Erwachsenenbildung Esslingen, die evangelische und katholische Gesamtkirchengemeinden Esslingen und die Stadt in das evangelische Gemeindehaus am Blarerplatz zu einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus ein. Oberstaatsanwalt Kurt Schrimm a. D. berichtet aus seiner Ermittlungsarbeit an der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.