Führung durchs Kompostwerk

12.03.2018

KIRCHHEIM (pm). Am Mittwoch, 14. März, 14 Uhr, findet eine Führung durch das Kompostwerk statt – eine der größten Anlagen dieser Art in Deutschland. Über 60 000 Tonnen Küchen- und Gartenabfälle werden jährlich zu Qualitätskompost verarbeitet. Auf dieser Führung wird die Funktionsweise des Werks, das seit 1996 in Betrieb ist, erläutert und die Verarbeitung vom Rohmaterial bis hin zum Endprodukt und dessen Vermarktung aufgezeigt. Festes Schuhwerk und leicht zu reinigende Kleidung werden wegen der Gerüche empfohlen. Der Treffpunkt ist am Verwaltungsgebäude des Kompostwerkes an der A 8 Ausfahrt Kirchheim-West. Eine Teilnehmergebühr entfällt. Um eine Anmeldung im Naturschutzzentrum Schopfloch wird unter Telefon (0 70 26) 95 01 20 gebeten.