Führung durch die Römervilla

09.08.2013, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Anlässlich der Wanderausstellung zur „Römerstraße Neckar-Alb-Aare“, die noch bis 16. August im Nürtinger Rathaus zu sehen ist, gibt es eine Sonderführung durch die Villa Rustica in Oberensingen. Am Samstag, 10. August, nimmt Stadtführer Erwin Beck Interessierte mit auf eine Reise durch die Vergangenheit in der Römervilla in den Seelen. Der Gutshof wurde um 100 n. Chr. angelegt und zählt zu den größten römischen Gutshöfen in Baden-Württemberg. Treffpunkt ist um 17 Uhr direkt an der Römervilla in Nürtingen-Oberensingen. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es wird eine Teilnahmegebühr erhoben.