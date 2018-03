Frauenspecial-Exkursion

09.03.2018, — E-Mail verschicken

NEUFFEN (pm). Zu einem besonderen Nachmittags-Spaziergang unter dem Motto „Wandern und Entspannen – eine Exkursion aus der Reihe Frauenspecial“ lädt die Heimat- und Wanderakademie am Samstag, 10. März, ein. Bewegung und Entspannung in freier Natur wirkt harmonisch auf Körper, Geist und Seele. Kleine Entspannungsübungen sowie eine meditative Wegstrecke, die schweigend vollzogen wird, runden den Nachmittag ab. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Mitglieder des Schwäbischen Albvereins kostenlos. Der Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt fünf Euro. Start ist um 14 Uhr am Wan-derparkplatz Neuffener Steige, Ende gegen 17 Uhr. Anmeldungen erwünscht unter Telefon (0 70 25) 84 36 55 oder per E-Mail an jura-guide@gmx.com.