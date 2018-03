Frankreich in der Tapas-Kneipe

26.02.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). In dem Bildervortrag über Frankreich der Geografin Eike Albrecht am Freitag, 2. März, um 17.30 Uhr in der Nürtinger Alten Seegrasspinnerei geht es von der Atlantikküste und den ausgedehnten Ebenen im Norden und Westen des Landes quer durch das Zentralmassiv und die Westalpen bis in den Süden ans Mittelmeer. Im Anschluss an den Vortrag tischen ab 19 Uhr die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine die kulinarischen Spezialitäten des Landes auf. Danach wird der virtuose Gitarrist und Multi-Instrumentalist Pierrolo sowie die Sängerin und Gitarristin Sylvia Korn-Krejci, die schon mehrmals mit ihrer Weltmusik das Publikum in der Seegrasspinnerei begeistert haben, französische Musik darbieten. Reservierung zu Vortrag oder Kneipenabend unter reservierung@tvfk.de oder Telefon (0 70 22) 2 09 61 72.