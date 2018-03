Flugmodellschau

NECKARTAILFINGEN (pm). In der neuen Festhalle Neckarallee in Neckartailfingen wird die Modellfluggruppe Neckartailfingen am Wochenende 29./30. März eine große Flugmodellausstellung veranstalten, dabei den Modellflug als Hobby und Sport präsentieren und darüber informieren. Gezeigt wird ein repräsentativer Querschnitt von Flugmodellen – vom Einsteigermodell bis zu Topmodellen für den Wettbewerbsflug. Es sind dabei: Segelflugmodelle, Motor- und Elektroflugmodelle, turbinengetriebene Modelljets und Hubschrauber. Die Vereinsjugend lädt zum virtuellen Rundflug an einem Flugsimulator am PC ein. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Der Eintritt ist frei. Am Samstag ist die Ausstellung von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet.