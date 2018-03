Fit am PC und im Internet

NÜRTINGEN (vhs). Die Volkshochschule bietet ab 9. Januar an sechs Terminen, montags um 16.15 Uhr, einen Kurs „Fit am PC und im Internet“ (2) mit Windows 10 an. Der Kurs richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren und an alle, die ein gemächliches Lerntempo bevorzugen. Information und Anmeldung unter Telefon (0 70 22) 7 53 41 sowie unter www.vhs-nuertingen.de.