Film über Zweiten Weltkrieg

28.02.2018, — E-Mail verschicken

WALDORFHÄSLACH (pm). Am Sonntag, 4. März, 15 Uhr, wird in der Alten Turnhalle, Dettenhauser Straße 55, in Walddorfhäslach nochmals der Film „Krieg und Unfrieden – Zweiter Weltkrieg“ gezeigt. Raimund Vollmer, freier Journalist interviewte 30 Zeitzeugen aus Reutlingen und Umgebung. Es sind Menschen der 1920er und 1930er Jahrgänge, die als Kinder und Jugendliche die Kriegs- und Besatzungszeit selbst erlebt haben. Dieser zeitgeschichtlich wertvolle Film vermittelt historische Informationen und berührt durch den Tiefgang der Schicksale die Besucher. Der Film besteht aus zwei Teilen von jeweils etwa einer Stunde, dazwischen liegt eine Pause mit Bewirtung. Vorverkaufsstellen sind: Schreibwaren Böttler in Walddorf und Raumausstatter Rebmann-Mehl in Häslach.